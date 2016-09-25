17:57 25 сентября | ФУТБОЛ — Чемпионат Европы

Россия обеспечила себе выход в элитный раунд юношеского Euro-2017

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Юношеская сборная России победила Латвию во втором туре отборочного турнира чемпионата Европы-2017 для игроков не старше 17 лет. Для подопечных Михаила Галактионова это вторая победа - в первом туре они разгромили Молдавию. 

В другой встрече Босния и Герцеговина победила молдаван. Таким образом, обе команды обеспечили себе участие в элитном раунде, который пройдет в марте 2017 года.

Чемпионат Европы

До 17 лет

Группа 1

Россия - Латвия - 1:0 (1:0)

Гол: Колесниченко, 6.

Нереализованный пенальти: Лопатин, 80+1 (вратарь).

Россия: Сангаре, Михайлов, Заварухин, Москвичев, Скроботов, Колесниченко, Челидзе (Игнатов, 48), Радостев (Карапузов, 60), Умяров, Митрога, Агеев (Лопатин, 79).

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КОММЕНТАРИИ (1)
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disss

Ответ всем, кто размышляет на самом верху, включая самые что-ни - на - есть мозги и самые последние нейронные клетки над вопросом "Футбольная мы страна или нет?" Оказывается, что да! Победив на полудетском уровне сб.Латвии, мы все же - В-ЭЛИТЕ-ФУТБОЛА! А вот, если бы латыши вышли бы, то что, они- элита!??

22:53 25 сентября

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