Россия обеспечила себе выход в элитный раунд юношеского Euro-2017

Юношеская сборная России победила Латвию во втором туре отборочного турнира чемпионата Европы-2017 для игроков не старше 17 лет. Для подопечных Михаила Галактионова это вторая победа - в первом туре они разгромили Молдавию.
В другой встрече Босния и Герцеговина победила молдаван. Таким образом, обе команды обеспечили себе участие в элитном раунде, который пройдет в марте 2017 года.
Чемпионат Европы
До 17 лет
Группа 1
Россия - Латвия - 1:0 (1:0)
Гол: Колесниченко, 6.
Нереализованный пенальти: Лопатин, 80+1 (вратарь).
Россия: Сангаре, Михайлов, Заварухин, Москвичев, Скроботов, Колесниченко, Челидзе (Игнатов, 48), Радостев (Карапузов, 60), Умяров, Митрога, Агеев (Лопатин, 79).
disss
Ответ всем, кто размышляет на самом верху, включая самые что-ни - на - есть мозги и самые последние нейронные клетки над вопросом "Футбольная мы страна или нет?" Оказывается, что да! Победив на полудетском уровне сб.Латвии, мы все же - В-ЭЛИТЕ-ФУТБОЛА! А вот, если бы латыши вышли бы, то что, они- элита!??
22:53 25 сентября