Россия обеспечила себе выход в элитный раунд юношеского Euro-2017

Юношеская сборная России победила Латвию во втором туре отборочного турнира чемпионата Европы-2017 для игроков не старше 17 лет. Для подопечных Михаила Галактионова это вторая победа - в первом туре они разгромили Молдавию.

В другой встрече Босния и Герцеговина победила молдаван. Таким образом, обе команды обеспечили себе участие в элитном раунде, который пройдет в марте 2017 года.

Чемпионат Европы

До 17 лет

Группа 1

Россия - Латвия - 1:0 (1:0)

Гол: Колесниченко, 6.

Нереализованный пенальти: Лопатин, 80+1 (вратарь).

Россия: Сангаре, Михайлов, Заварухин, Москвичев, Скроботов, Колесниченко, Челидзе (Игнатов, 48), Радостев (Карапузов, 60), Умяров, Митрога, Агеев (Лопатин, 79).