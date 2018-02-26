Победитель чемпионата Европы 2020 года получит 34 миллиона евро

Генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис на конгрессе организации в Братиславе сообщил, что общий призовой фонд чемпионата Европы 2020 года составит 371 миллион евро, информирует пресс-служба организации. Победитель турнира получил 34 миллиона. Каждый участник получит минимум 9,25 миллиона.

Отметим, что призовой фонда чемпионата Европы 2016 года во Франции составил 301 миллион.

Чемпионат Европы 2020 года пройдет с 12 июня по 12 июля. Впервые турнир пройдет сразу в 13 европейских городах: Лондон, Мюнхен, Баку, Санкт-Петербург, Рим, Копенгаген, Бухарест, Амстердам, Дублин, Бильбао, Будапешт, Брюссель, Глазго. Полуфиналы и финал турнира примет Лондон.



