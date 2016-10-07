Молодежная сборная России проиграла Германии

Молодежная сборная России потерпела поражение от Германии в матче отборочного турнира Euro-2017. Игра завершилась со счетом 4:3. Стоит отметить, что россияне еще до матча с Германией потеряли математические шансы на продолжение борьбы за выход в финальную часть турнира.

Чемпионат Европы-2017 (до 21 года)

Отборочный турнир

Группа 7

Германия – Россия – 4:3 (3:2)

Голы: Арнольд, 12 (1:0). Гнабри, 34 (2:0). Лысцов, 35 (2:1). Зельке, 36 (3:1). Евсеев, 45 (3:2). Арнольд, 57 – с пенальти (4:2). Безденежных, 60 (4:3).

Германия: Швебе, Вайзер, Та, Зюле, Герхардт, Сане (Озтунали, 89), Гинтер, Дахуд (Штарк, 72), Арнольд, Гнабри (Вернер, 85), Зельке.

Россия: Митрюшкин, Макаров (Живоглядов, 69), Зуев, Карпов (Жемалетдинов, 53), Караваев, Ефремов (Гасилин, 80), Лысцов, Баринов, Безденежных, Евсеев, Комличенко.

Предупреждения: Карпов, 17. Баринов, 29. Митрюшкин, 57. Вайзер, 59. Арнольд, 88.

Судья: Шнайдер (Франция).

07 октября. Ингольштадт. Стадион "Audi Sportpark".