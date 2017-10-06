Молодежная сборная России обыграла Австрию и вышла на первое место в группе

В матче отборочного турнира чемпионата Европы сборная России одержала победу над Австрией – 1:0.
Единственный гол в этой встрече был забит на 27-й минуте. Ворота австрийцев поразил нападающий Рифат Жемалетдинов, реализовав пенальти.
Благодаря этой победе россияне вышли на первое место в группе 7. Национальная команда, обошедшая Армению, имеет в своем активе 7 очков после трех проведенных игр.
Чемпионат Европы (до 21 год)
Отборочный турнир
Группа 7
Россия - Австрия - 1:0 (1:0)
Гол: Жемалетдинов, 27 - с пенальти.
Россия: Митрюшкин, Рассказов, Довбня, Чернов, Шакуро, Жемалетдинов, Ланин, Гулиев, Жигулев, Зуев (Бакаев, 63), Мелкадзе.
Австрия: А.Шлагер, Глухакович, Маресич, Баумгартнер, Улльманн, Хорват, К.Шлагер, Ловрич (Прокоп, 57), Лаймер (Квашина, 46), Хонзак, Якупович (Фридль, 71).
Предупреждения: К.Шлагер, 8. Чернов, 24. Ловрич, 51. Бакаев, 82.
Судья: Аль-Хаким (Швеция).
6 октября. Москва. Стадион "Октябрь".
Тень Мастера
Матч не смотрел. Но статистика ужасная.( для наших). Судя по статистике это отскок.
17:13
либеральный буддист
И это паясничество называется квалификационной игрой? Или это тренерская установка: играть как можно хуже на фоне низкой технической оснащенности? И почему австрийцы легко подходили к воротам соперника, а россияне "врывались" в чужую штрафную через пасы защитников? Судя по всему, эта игра должна была продемонстрировать, что в молодежке нет ничего похожего на футбол. Это такой "привет" звездунам от эрфээсных чинуш: мол, ребята, не волнуйтесь, конкурентов у вас нет"? Или это пародия на пивную сборную?
17:11
Слоня
Позор проводить матчи сборной в Москве при отсутствии зрителей и колхозном поле. В Краснодаре, Самаре или Воронеже матч такого уровня на идеальном поле и при переполненных трибунах имел бы совершенно другой антураж. Ну и комментатор Матч походу подрабатывает агентом Гулиева.
17:10
Dzhan1328
сегодня все бары заняты
17:01