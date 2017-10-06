Молодежная сборная России обыграла Австрию и вышла на первое место в группе

В матче отборочного турнира чемпионата Европы сборная России одержала победу над Австрией – 1:0.

Единственный гол в этой встрече был забит на 27-й минуте. Ворота австрийцев поразил нападающий Рифат Жемалетдинов, реализовав пенальти.

Благодаря этой победе россияне вышли на первое место в группе 7. Национальная команда, обошедшая Армению, имеет в своем активе 7 очков после трех проведенных игр.

Чемпионат Европы (до 21 год)

Отборочный турнир

Группа 7

Россия - Австрия - 1:0 (1:0)

Гол: Жемалетдинов, 27 - с пенальти.

Россия: Митрюшкин, Рассказов, Довбня, Чернов, Шакуро, Жемалетдинов, Ланин, Гулиев, Жигулев, Зуев (Бакаев, 63), Мелкадзе.

Австрия: А.Шлагер, Глухакович, Маресич, Баумгартнер, Улльманн, Хорват, К.Шлагер, Ловрич (Прокоп, 57), Лаймер (Квашина, 46), Хонзак, Якупович (Фридль, 71).

Предупреждения: К.Шлагер, 8. Чернов, 24. Ловрич, 51. Бакаев, 82.

Судья: Аль-Хаким (Швеция).

6 октября. Москва. Стадион "Октябрь".

Трансляция матча Россия - Австрия//

Турнирная таблица здесь