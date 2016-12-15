18:48 | ФУТБОЛ — Чемпионат Европы

Матчи чемпионата Европы-2016 посмотрели около 5 миллиардов человек

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Общая аудитория зрителей, посмотревших матчи чемпионата Европы-2016, составила 5 миллиардов человек, сообщает Associated Press со ссылкой на отчет УЕФА. Отмечается, что в прямом эфире за турниром во Франции, в рамках которого была сыграна 51 встреча, наблюдали порядка 2 миллиардов зрителей.

Также в отчете УЕФА говорится о том, что финал между сборными Португалии и Франции (1:0) охватил порядка 600 миллионов человек. Сообщается, что на продаже телевизионных прав УЕФА заработал 1,05 миллиарда евро.

Чемпионат Европы проходил в десяти городах Франции с 10 июня по 10 июля.

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