Лукаку хочет завершить карьеру в сборной Бельгии после Евро-2020

Нападающий сборной Бельгии и "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку признался, что планирует завершить карьеру в национальной команде после чемпионата Европы - 2020.

- Думаю, после чемпионата Европы я уйду из сборной, - цитирует 25-летнего бельгийца Businessinsider.com. - Я вижу в молодых игроках конкурентов, которые хотят занять мое место. Примерно через 2 года они смогут его заполучить.

Лукаку выступает за сборную Бельгии с 2010 года. В составе национальной команды он стал бронзовым призером чемпионата мира-2018.