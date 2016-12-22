03:40 | ФУТБОЛ — Чемпионат Европы

"Известия": УЕФА не планирует отбирать у России Euro-2020

0
0
0
2

УЕФА не намерен лишать Санкт-Петербург чемпионата Европы 2020 года, сообщают "Известия". Соревнование впервые пройдет на территории нескольких стран, в том числе и в Санкт-Петербурге.

Напомним, после оглашения второй части доклада главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена о допинговых проблемах в России вновь началось активное обсуждение возможности лишения нашей страны права на проведение крупных спортивных мероприятий. Так, Международная федерация бобслея и скелетона под давлением спортсменов из сборной США и ряда других стран уже отобрала у Сочи возможность принять чемпионат мира в феврале 2017 года. Также, по информации источника, под угрозой срыва находятся юниорский чемпионат мира в Острове и этап Кубка мира-2016/17 по биатлону в Тюмени.

– У УЕФА нет планов отнимать у Санкт-Петербурга право проведения чемпионата Европы-2020, – сообщили в пресс-службе УЕФА.

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/653109

0
0
0
2
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

foreverCSKAforever

Видимо перепадет УЕФА с реконструкции Крестембли-Эмирэйтс.

10:37

Андрей Палыч 1979

Что вы СЭ сами эту тему мусолити,как старую гарможку?Вы больше пишите,чем все западные чипушилы вместе взятые!То ЧМ 2018,теперь ЧЕ 2020!!!В других видах спорта,это легче зделать,а в футболе практически не возможно заявить.Наши игроки на допинге не попадаються.

06:33

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ