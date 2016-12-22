"Известия": УЕФА не планирует отбирать у России Euro-2020

УЕФА не намерен лишать Санкт-Петербург чемпионата Европы 2020 года, сообщают "Известия". Соревнование впервые пройдет на территории нескольких стран, в том числе и в Санкт-Петербурге.

Напомним, после оглашения второй части доклада главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена о допинговых проблемах в России вновь началось активное обсуждение возможности лишения нашей страны права на проведение крупных спортивных мероприятий. Так, Международная федерация бобслея и скелетона под давлением спортсменов из сборной США и ряда других стран уже отобрала у Сочи возможность принять чемпионат мира в феврале 2017 года. Также, по информации источника, под угрозой срыва находятся юниорский чемпионат мира в Острове и этап Кубка мира-2016/17 по биатлону в Тюмени.

– У УЕФА нет планов отнимать у Санкт-Петербурга право проведения чемпионата Европы-2020, – сообщили в пресс-службе УЕФА.