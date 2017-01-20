15:29 20 января | ФУТБОЛ — Чемпионат Европы

Германия подаст заявку на проведение ЧЕ-2024

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Официальный сайт Немецкого футбольного союза (DFB) сообщает, что Германия планирует принять у себя чемпионат Европы 2024 года. Такое решение было принято организацией единогласно на заседании президиума во Франкфурте в пятницу. До 3 марта DFB представит УЕФА официальную декларацию о желании провести турнир. Итоги голосования на право проведения турнира станут известны в сентябре 2018 года.

– Чемпионат Европы может стать важным проектом для всего немецкого футбола, – цитирует сайт президента DFB Райнхарда Гринделя. – Мы проведем первоклассную работу и гарантируем, что выберем города, которые примут матчи, в рамках прозрачного голосования. У нас есть инфраструктура и экономическая стабильность.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Буква Ё

баламошка, да американцы спят и видят, как бы провести чемпионат Европы:) интеллект, я смотрю, так и прет

00:06

баламошка

Будут соревноваться с англичашками и америкакашками, наверное.

16:58 20 января

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