Германия подаст заявку на проведение ЧЕ-2024

Официальный сайт Немецкого футбольного союза (DFB) сообщает, что Германия планирует принять у себя чемпионат Европы 2024 года. Такое решение было принято организацией единогласно на заседании президиума во Франкфурте в пятницу. До 3 марта DFB представит УЕФА официальную декларацию о желании провести турнир. Итоги голосования на право проведения турнира станут известны в сентябре 2018 года.

– Чемпионат Европы может стать важным проектом для всего немецкого футбола, – цитирует сайт президента DFB Райнхарда Гринделя. – Мы проведем первоклассную работу и гарантируем, что выберем города, которые примут матчи, в рамках прозрачного голосования. У нас есть инфраструктура и экономическая стабильность.