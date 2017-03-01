Германия подала заявку на проведение Euro-2024

Германия подала заявку на проведение чемпионата Европы-2024, сообщает официальный сайт УЕФА. Ранее о намерении побороться за право организации турнира заявляла также Турция. Германия планирует провести Euro-2024 в десяти городах, которые определит в сентябре.

Ранее в Германии проходил чемпионат Европы 1988 года, на котором сборная СССР дошла до финала, где уступила Голландии (0:2). Хозяин Euro-2024 определится в сентябре 2018 года. Напомним, что чемпионат Европы-2020 пройдет в 13 городах 13 футбольных федераций Европы. Полуфиналы и финал состоятся на лондонском "Уэмбли".