14:05 | ФУТБОЛ — Чемпионат Европы

Германия подала заявку на проведение Euro-2024

0
0
0
0

Германия подала заявку на проведение чемпионата Европы-2024, сообщает официальный сайт УЕФА. Ранее о намерении побороться за право организации турнира заявляла также Турция. Германия планирует провести Euro-2024 в десяти городах, которые определит в сентябре. 

Ранее в Германии проходил чемпионат Европы 1988 года, на котором сборная СССР дошла до финала, где уступила Голландии (0:2). Хозяин Euro-2024 определится в сентябре 2018 года. Напомним, что чемпионат Европы-2020 пройдет в 13 городах 13 футбольных федераций Европы. Полуфиналы и финал состоятся на лондонском "Уэмбли".

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ