Германия подала заявку на проведение чемпионата Европы-2024

Немецкий футбольный союз (ФСГ) подал в УЕФА заявку на проведение финальной стадии чемпионата Европы-2024. Напомним, о желании провести турнир немцы объявили еще в марте 2017 года. На этой неделе штаб-квартиру организации должна посетить турецкая делегация, чтобы также оставить свою заявку.

- У нас отличная заявка, и мы готовы организовать идеальный турнир, который даст УЕФА возможность добиться еще большего прогресса европейского футбола, – цитирует официальный сайт УЕФА президента ФСГ Райнхарда Гринделя. – Чемпионат Европы-2024 в самом центре Европы даст шанс всем участникам получить самую большую поддержку своих болельщиков. Вместе с тем мы строим мосты между людьми разных национальностей, напоминая всем о ценностях футбола и современного общества.

Прием заявок завершится 27 апреля. Исполком УЕФА 27 сентября в Ньоне выберет страну проведения турнира.