Генпрокурор Украины: "Во время Euro-2012 воровали с размахом"

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что на Euro-2012 происходили массовые хищения. Он добавил, что государство понесло из-за этого миллионные убытки.

"Вчера провели десятки одновременных обысков у фигурантов дела по хищениям во время Евро-2012. Как показывают изъятые документы, воровали с размахом. Во-первых, занижение стоимости при оформлении таможенных платежей. Например: кресло, закупленное за 78 долларов у производителя, оформляли по цене в 6 долларов. В результате этого государство получило первые миллионные убытки. Во-вторых, то же кресло прогоняли по цепочке подставных фирм и продавали НСК "Олимпийский" уже за 189 долларов. На арене 70050 мест. Завышение государственных расходов составило около 8 миллионов долларов", – написал Луценко в своем "Фейсбуке".