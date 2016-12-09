Финальная стадия Лиги наций-2018/19 пройдет 5-9 июня

Матчи финальной стадии Лиги наций УЕФА-2018/19 пройдут 5-9 июня 2019 года, информирует официальный сайт УЕФА. Хозяин турнира будет выбран из числа четырех финалистов. Главное условие – наличие двух стадионов вместимостью не менее 30 тысяч мест, которые расположены на расстоянии не более 150 км друг от друга.

Напомним, что Лига наций УЕФА – новый международный турнир среди сборных Европы. Он будет проводиться раз в два года в сроки, в которые проводится большинство международных товарищеских матчей, и, вероятно, заменит их. Турнир будет связан с отборочным циклом к чемпионатам Европы и даст дополнительную возможность выхода в финальную стадию.