Филипп Лам: "Мы хотим организовать огромный праздник в Германии"

Бывший защитник "Баварии" и бундестим Филипп Лам заявил, что очень рад тому, что чемпионат Европы-2024 пройдёт именно в Германии. По словам экс-футболиста, организаторы турнира постараются подарить настоящий праздник всем болельщикам.

⁃ Мы очень рады, что будем проводить чемпионат Европы, - приводит пресс-служба "Баварии" слова Лама. - У нас есть великолепные стадионы и болельщики, любящие футбол. Все вместе мы хотим организовать огромный праздник.

Матчи турнира пройдут в Берлине, Дюссельдорфе, Гамбурге, Лейпциге, Кёльне, Штутгарте, Дортмунде, Гельзенкирхене, Франкфурте и Мюнхене.

Заявка Немецкого футбольного союза оказалась предпочтительнее, чем у единственного конкурента – Турции.