ФИФА и УЕФА обсуждают возможность расширения Лиги наций

Представители УЕФА инициировали переговоры с ФИФА о расширении состава Лиги наций. Планируется разделить команды в соответствии с их рейтингами на семь групп, внутри которых будут проводиться квалификационные матчи для попадания в основной турнир.

– В дискуссиях участвуют национальные ассоциации, европейские футбольные заинтересованные стороны, все конфедерации и, конечно же, ФИФА, с которыми у нас очень хорошие отношения, – сообщил представитель УЕФА. – Благодаря атмосфере сотрудничества мы с ФИФА продолжим конструктивные дискуссии о следующих шагах. Но окончательного решения еще не принято.

Соревнования стартуют в сентябре 2018 года и заменят большую часть товарищеских матчей сборных.

Лига наций. Россия сыграет во втором дивизионе