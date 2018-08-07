Борцы с ксенофобией и расизмом ФИФА и УЕФА призвали не изолировать Крым

Международная организация Sport for all, которая входит в состав FARE (организация "Футбол против расизма в Европе"), призвала ФИФА и УЕФА отказаться от дискриминационной политики в отношении Крыма. По мнению главы организации Яниса Кузинса, спортивная жизнь полуострова не должна становиться заложницей политики.

– Мы считаем это дискриминацией, – цитируют "Известия" Кузинса. – Спорт – вне политики. Жители всех регионов мира должны пользоваться одинаковыми правами и иметь возможность без ограничений смотреть матчи, болеть за свои сборные и поддерживать любимых игроков. ФИФА своим решением в какой-то мере лишила крымчан праздничной атмосферы. Кто когда-нибудь бывал в фан-зонах, прекрасно понимает, что я имею в виду. От руководства ФИФА никто не требует политических заявлений. Просто необходимо, чтобы во время следующего крупного турнира эти ограничения были сняты. Кроме того, спортивная, и в частности футбольная, жизнь полуострова не должна становиться заложницей политики.

Россия – одна из организаторов предстоящего европейского первенства. Поэтому уместно, чтобы этот вопрос был решен как можно быстрее, и жители Крыма могли насладиться атмосферой крупного международного турнира во время грядущего Евро-2020.