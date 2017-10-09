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16:10 | Футбол — Чемпионат Европы

18 лет легендарному голу Шевченко в ворота Филимонова

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Ровно 18 лет назад, 9 октября 1999 года, в Лужниках состоялся печально знаменитый матч между сборными России и Украины.

Россияне, начав квалификацию Евро-2000 с трех бесславных поражений под руководством Анатолия Бышовца, затем с Олегом Романцевым одержали шесть побед в шести матчах, в том числе над действующими чемпионами мира французами.

Лишь затем, чтобы на 88-й минуте из-за чудовищной ошибки вратаря Александра Филимонова упустить победу, рухнуть с первого места в группе на третье и остаться даже без стыковых матчей.

9 октября 1999 года. Москва. Россия - Украина - 1:1. Трагедия Александра ФИЛИМОНОВА после пропущенного гола от Андрея ШЕВЧЕНКО.

 

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Снежик

со временем стало более похоже, что гол куплен. А насчет затравили, может так и надо, чтобы не повадно было новым коммерсантам на поле.

16:42

Igocha

филимонов изменил историю, франция бы тогда скорее всего не стала чемпионом европы.

16:40

ЮКИ

один Идиотский гол Сломал жизнь Отличному вратарю!затравили парня!

16:31