18 лет легендарному голу Шевченко в ворота Филимонова

Ровно 18 лет назад, 9 октября 1999 года, в Лужниках состоялся печально знаменитый матч между сборными России и Украины.
Россияне, начав квалификацию Евро-2000 с трех бесславных поражений под руководством Анатолия Бышовца, затем с Олегом Романцевым одержали шесть побед в шести матчах, в том числе над действующими чемпионами мира французами.
Лишь затем, чтобы на 88-й минуте из-за чудовищной ошибки вратаря Александра Филимонова упустить победу, рухнуть с первого места в группе на третье и остаться даже без стыковых матчей.
Снежик
со временем стало более похоже, что гол куплен. А насчет затравили, может так и надо, чтобы не повадно было новым коммерсантам на поле.
16:42
Igocha
филимонов изменил историю, франция бы тогда скорее всего не стала чемпионом европы.
16:40
ЮКИ
один Идиотский гол Сломал жизнь Отличному вратарю!затравили парня!
16:31