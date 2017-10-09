18 лет легендарному голу Шевченко в ворота Филимонова

Ровно 18 лет назад, 9 октября 1999 года, в Лужниках состоялся печально знаменитый матч между сборными России и Украины.

Россияне, начав квалификацию Евро-2000 с трех бесславных поражений под руководством Анатолия Бышовца, затем с Олегом Романцевым одержали шесть побед в шести матчах, в том числе над действующими чемпионами мира французами.

Лишь затем, чтобы на 88-й минуте из-за чудовищной ошибки вратаря Александра Филимонова упустить победу, рухнуть с первого места в группе на третье и остаться даже без стыковых матчей.