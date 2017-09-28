Жеребьевка отборочного турнира Евро-2020 пройдет в декабре 2018 года в Дублине

Союз европейских футбольных ассоциаций выбрал Дублин местом проведения жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы-2020, информирует пресс-служба Футбольной ассоциации Ирландии. Церемония состоится в декабре 2018 года.
Напомним, что Евро-2020 пройдет в 13 европейских городах: Санкт-Петербурге (Россия), Баку (Азербайджан), Бухаресте (Румыния), Будапеште (Венгрия), Мюнхене (Германия), Брюсселе (Бельгия), Амстердаме (Нидерланды), Копенгагене (Дания), Риме (Италия), Бильбао (Испания), Дублине (Ирландия), Лондоне (Англия), Глазго (Шотландия).