Виталий Мутко: "Шансы на проведение матча-открытия чемпионата Европы-2020 в Петербурге спорны"

Вице-премьер, глава РФС Виталий Мутко подчеркнул, что Россия подала заявку на проведение матча-открытия чемпионата Европы 2020 года в Санкт-Петербурге. При этом руководитель отметил, что шансы на победу являются спорными.

– Правда, что Санкт-Петербург может принять матч-открытие чемпионата Европы-2020? – вопрос Мутко.

– УЕФА открыл возможность подачи заявки. Почему бы и нам не подать? Мы подали заявку на проведение матча-открытия. Мы готовы взять на себя всю организацию. Я считаю, что Петербург, его болельщики достойны этого.

Стадион на Крестовском очень долго критиковали, а сейчас мы видим, что он один из лучших в Европе. Есть крыша – закрыли и проводим матчи. Поэтому попробуем побороться.

Но наши шансы на победу спорны. Нам сложно конкурировать. Нам сразу говорят – у вас итак есть чемпионат мира, был Кубок конфедераций.

Напомним, что Евро-2020 впервые в истории пройдет в 13 городах из 12 стран Европы. Одним из них является Санкт-Петербург, где состоятся три игры группового турнира и четвертьфинал. Полуфиналы и финал пройдут в Лондоне на "Уэмбли".