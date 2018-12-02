Виталий Мутко: "Россия обязана выходить из этой группы"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что сборная России по футболу обязана выходить из группы, в которую она попала в ходе жеребьевки отборочного этапа Евро-2020. Россияне сыграют с командами Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

"Обязаны выходить из этой группы. Бельгийцы – третья команда мира, но все время выступать ровно очень сложно. Вы же видели, что в Лиге наций они выступили не очень удачно. На чемпионате мира они были роскошными. В этой команде собран весь цвет Европы, лучшие игроки европейских клубов. Они фаворит нашей подгруппы, надо прямо сказать. Но думаю, что особенно дома мы с ними можем играть. "Лужники", полный стадион, думаю поборемся.

Никакого значения не имеет, займем мы первое место в группе или второе. Главная задача – отобраться на чемпионат Европы. Две команды выходят без всяких проблем на чемпионат Европы, эту задачу надо решать. Сейчас мы во второй корзине, нам нельзя ниже опускаться. Быть или во второй, или в первой корзине и спокойно решать свои задачи", - приводит слова Мутко "Р-Спорт".

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