Виталий Мутко: "Дзюба должен стать лучшим бомбардиром отборочного турнира Евро-2020"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко выразил уверенность в том, что нападающий Артем Дзюба станет лучшим бомбардиром отборочного турнира чемпионата Европы по футболу-2020.

"Думаю, что Дзюба должен стать лучшим бомбардиром отборочного турнира. В целом жеребьевка очень хорошая для нас, спокойная. С одной стороны, топ-сборная высочайшего уровня – Бельгия. С другой стороны, шотландцы, мы их видели, знаем эту команду. Знаем, что дома они сила грозная. На выезде это совершенно другая команда. Можно играть со всеми и спокойно решать задачу. Надеюсь, что все наши ребята поправятся и все будет нормально", - приводит слова Мутко "Р-Спорт".

Сборная России попала в группу I, где сыграет с командами Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

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