Урош Спаич: "Краснодар" – как семья"

Защитник "Краснодара" Урош Спаич после победы над "Уралом"​ (2:0) в рамках 16-го тура чемпионата России заявил, что удалось выиграть у очень сильного соперника, который не проигрывал в последних пяти матчах, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова. Также 25-летний сербский футболист прокомментировал судейство, подчеркнув, что как минимум один пенальти можно было назначить.

– Я думаю, "Урал" в первые 15 минут очень хорошо начал игру, было опасно, – отметил Спаич. – Но это хорошая команда, в последних 5 матчах не проиграла ни одной игры, выиграла у "Спартака" и "Локомотива". А у нас есть еще три матча впереди. Это нормально, что мы чуть-чуть устали, но у "Краснодара" есть характер и большая сила, потому что мы как одна семья. Обсуждали в раздевалке, что второй тайм нужно улучшать, прибавлять. Мы так и сыграли, потому победили.

– Как оцените судейство?

– Два раза были пенальти, один минимум надо было ставить. Но самое важное, что мы показали хорошую игру и победили.

– Что скажете о группе Лиги наций после жеребьевки?

– Самая сильная команда у нас в группе – Португалия. Затем – Украина, потом мы. Я думаю, будет интересно. (Екатерина Потапова)