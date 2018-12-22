УЕФА заплатит участникам Евро-2020 рекордные призовые

УЕФА объявил сумму призовых, положенным командам-участницам Евро-2020. Она составит 731 миллион евро.

Каждая команда за участие в чемпионате Европы получит по 9,25 миллиона. За победу на групповом этапе можно будет заработать 1,5 млн, а за ничью – 750 тысяч. За выход в 1/8 финала УЕФА заплатит 2 миллиона евро, в 1/4 финала – по 3,25 млн, за попадание в полуфинал – по 5 млн. Чемпион Европы получит 10 миллионов евро, финалист континентального первенства – 7 млн.

Чемпионат Европы-2020 впервые в истории пройдет в 12 городах. Россию в списке организаторов представляет Санкт-Петербург. Помимо него, матчи также примут Амстердам, Баку, Бильбао, Бухарест, Будапешт, Копенгаген, Дублин, Глазго, Лондон, Мюнхен и Рим. Полуфиналы и финал первенства состоятся в Лондоне.