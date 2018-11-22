УЕФА выдаст всем паспорта российского образца

УЕФА​ планирует на юбилейном чемпионате Европы-2020 использовать паспорт болельщика – Fan ID. Данная система зарекомендовала себя на зимних Олимпийских играх-2014 в Сочи, Кубке Конфедераций-2017 и чемпионате мира-2018. Решение об использовании будет принято на ближайшем конгрессе организации, который состоится 7 февраля в Риме.

– В УЕФА действительно есть интерес к системе идентификации болельщиков, – цитируют "Известия" генерального директора оргкомитета "Россия-2018" Алексея Сорокина. – После ЧМ-2018 все поняли, что это не какое-то искусственное ограничение ради безопасности. Fan ID дает большие преимущества для болельщиков. Ведь в эту карточку можно добавить не только бесплатный проезд или безвизовый въезд в ту или иную страну, но использовать ее, как средство оплаты, скидку на посещение музеев и партнерских ресторанов – всё ограничивается только фантазией организаторов. Думаю, что российская разработка получит дальнейшее развитие.