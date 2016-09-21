14:52 | ФУТБОЛ — Чемпионат Европы — Euro-2020

УЕФА представил логотип и слоган Euro-2020

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УЕФА в своем официальном твиттере представил официальный логотип и слоган чемпионата Европы-2020. Турнир впервые в истории пройдет в 13 городах 13 стран Европы. Полуфиналы и финал состоятся в Лондоне. 

Логотипом турнира стал мост, а слоганом - "Объединенные граждане футбола".

Отметим, что ряд матчей, включая один четвертьфинал, должен принять стадион "Крестовский" в Санкт-Петербурге.

 

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