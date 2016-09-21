УЕФА представил логотип и слоган Euro-2020

УЕФА в своем официальном твиттере представил официальный логотип и слоган чемпионата Европы-2020. Турнир впервые в истории пройдет в 13 городах 13 стран Европы. Полуфиналы и финал состоятся в Лондоне.
Логотипом турнира стал мост, а слоганом - "Объединенные граждане футбола".
Отметим, что ряд матчей, включая один четвертьфинал, должен принять стадион "Крестовский" в Санкт-Петербурге.
Introducing the #EURO2020 logo and London host city logo pic.twitter.com/wegZhGcBm0– UEFA (@UEFA) 21 сентября 2016 г.
1⃣3⃣ host cities– UEFA (@UEFA) 21 сентября 2016 г.
0⃣1⃣ incredible tournament
Introducing #EURO2020 pic.twitter.com/Yo1V9EVq6O