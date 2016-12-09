УЕФА определил критерии деления на пары городов-хозяев Euro-2020

На встрече исполкома УЕФА, состоявшейся в пятницу в Ньоне, была утверждена схема раздела на пары городов-хозяев Euro-2020. Турнир, напомним, пройдет по нестандартной схеме: его примет не конкретная страна, а 13 городов по всей Европе, в том числе в Санкт-Петербурге.

При разделении на пары будут составлены несколько возможных вариантов, отталкиваясь от спортивной силы (с учетом всех прошедших в финальный турнир команд), географического расположения (расстояние между городами) и, если потребуется, ограничений, связанных с безопасностью и политической составляющей. В УЕФА определят пять-шесть возможных пар городов, опираясь на изложенные критерии, и один из вариантов будет утвержден жребием в ноябре-декабре 2017 года.

Полностью список городов-хозяев Euro-2020 выглядит следующим образом: Баку, Брюссель, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Будапешт, Дублин, Рим, Амстердам, Бухарест, Санкт-Петербург, Глазго, Бильбао.