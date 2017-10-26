УЕФА еще не решил, когда определится место проведения матча открытия ЧЕ-2020

УЕФА на данный момент не решил, когда определится место проведения матча открытия чемпионата Европы-2020. Сегодня вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко заявил, что Россия подала заявку в УЕФА на проведение этой встречи в Санкт-Петербурге.

– На данный момент мы не готовы назвать сроки, в которые будет оглашено место проведения первого матча чемпионата Европы 2020 года. – приводит ТАСС сообщение пресс-службы УЕФА.

Напомним, что чемпионат Европы – 2020 пройдет с 12 июня по 12 июля. Это будет первый турнир, который примут 13 европейских городов: Лондон, Мюнхен, Баку, Санкт-Петербург, Рим, Копенгаген, Бухарест, Амстердам, Дублин, Бильбао, Будапешт, Брюссель, Глазго. Полуфиналы и финал турнира примет Лондон.