Тренер сборной Кипра: "Очень сложная для нас группа, где лидеры Россия и Бельгия"

Главный тренер сборной Кипра Ран Бен-Шимон отметил, что в группе I отборочного турнира Евро-2020 два фаворита - Россия и Бельгия. Также команда сыграет с Казахстаном, Шотландией и Сан-Марино.

- Очень сложная для нас группа, где лидеры Россия и Бельгия, - приводит ТАСС слова Бен-Шимона. - Но мы будем стараться, делать все возможное, чтобы выступить достойно. Знаю Черчесова и отношусь к нему с огромным уважением, он очень многое сделал для российской сборной. Мы знаем всех игроков, тренера, информация сегодня легко доступна.