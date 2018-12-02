Станислав Черчесов: "Соперников надо и-зу-чать!"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отказался называть удачной жеребьевку отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Россияне попали в группу со сборными Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

– Когда вы во второй корзине, а из группы выходят две команды, правильно ли считать, что главное – это выбор из 3-й и 4-й корзин? И можно ли в этом смысле говорить, что жеребьевка оказалась удачной?

– Не хотелось бы говорить банальностей, но мы же внимательно смотрели отборочные матчи чемпионата мира и сейчас – Лигу наций. Проходных матчей нет! Надо изучить соперников, потому что и с шотландцами мы давно не пересекались на уровне сборных, и с Казахстаном. Понятно, что Кипр на бумаге якобы слабее кого-то другого из той же корзины, но на самом деле надо его изучить!

В общем, соперников надо и-зу-чать! Но самое главное, подчеркиваю, в каком состоянии будем мы сами. Последний наш сбор это показал. Все ли у нас здоровы, все ли в форме – это очень важно. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Черчесова