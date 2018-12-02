Станислав Черчесов: "Мы с Мартинесом думали, что попадем друг на друга"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки отборочного турнира Евро-2020. Россияне попали в группу со сборными Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

– Поздравлять или сочувствовать? – вопрос Станиславу Черчесову.

– Жеребьевка как жеребьевка, кто достался – тот достался. У нас нет возможности выбирать.

– Тем не менее в первой корзине у России оставалось два варианта – Бельгия и Италия. И после того, как выпала Бельгия, вы широко улыбнулись. Почему?

– Мы бельгийцев знаем, играли с ними. На чемпионате мира они себя хорошо проявили. А улыбнулся потому, что недавно был в Монако, когда поехал смотреть Головина. Общался с Тьерри Анри, был там и Роберто Мартинес. Мы наблюдали за матчем и обсуждали предстоящую жеребьевку. И почему-то пришли к мнению, что попадем друг на друга. Вот поэтому и улыбнулся. Только что мы это вспомнили и обсудили. Первое, что сделал после жеребьевки, – отправил Мартинесу СМС с российским флагом! (Игорь Рабинер)

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