СМИ: в понедельник Гиггз будет объявлен новым наставником сборной Уэльса

Экс-капитан сборной Уэльса Райан Гиггз в понедельник будет объявлен новым главным тренером национальной команды, утверждает Daily Mirror. На минувшей неделе Футбольная ассоциация Уэльса провела собеседование с несколькими кандидатами на пост наставника. В их число, помимо Гиггза, вошел еще один известный в прошлом футболист сборной Крейг Беллами, ассистент бывшего главного тренера Криса Коулмана Осиан Робертс и Марк Боуэн.

Вторым претендентом на пост после Гиггза считается Беллами, а фаворитом у футболистов сборной является знакомый им Робертс.

Сборная Уэльса осталась без тренера после решения Криса Коулмана уйти в "Сандерленд". Под его руководством валлийцы завоевали бронзу Евро-2016, после чего не пробились на ЧМ-2018.

Гиггз всю карьеру футболиста провел в "Манчестер Юнайтед", а в 2014 году руководил командой на правах играющего тренера после отставки Дэвида Мойеса. До 2016 года он входил в тренерский штаб сперва Мойеса, а затем Луи ван Гала.