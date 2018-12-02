Сергей Прядкин - о жеребьевке отборочного турнира Евро-2020 : "Наша сборная – хорошая команда, которая может играть со всеми"

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин оценил результаты жеребьевки отборочного турнира на чемпионат Европы-2020 года. 57-летний россиянин считает, что матчи против сборной Бельгии станут серьезной проверкой для нашей национальной команды.

Соперниками сборной России по группе I стали сборные Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

– Могу сказать, что абсолютно нормальная группа, учитывая ровность жеребьевки в плане составов корзин, – цитирует Прядкина телеканал 360. – Да, сборная Бельгии сейчас первый номер мирового рейтинга ФИФА – конечно, это очень достойная команда и сильный соперник, который будет хорошей проверкой для нас. В остальном надо спросить мнение главного тренера Станислава Черчесова, он способен дать более детальную оценку.

Картина нормальная. Хорошие команды, со всеми можно играть. Наши футболисты играют достаточно уверенно. Зря пишут о каких-то опасениях, нет такого абсолютно. Наша сборная – хорошая команда, которая может играть со всеми.

Отборочный турнир начнется 21 марта 2019 года и завершится 19 ноября.

В финальный турнир выйдут 20 команд, успешно сыгравших отборочные встречи: по две из каждой группы – победительница и занявшая второе место. Кроме того, еще четыре путевки УЕФА распределит через Лигу наций-2018/20.