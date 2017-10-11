Россия - во втором дивизионе Лиги наций

После завершения отборочного турнира чемпионата мира-2018 в Европе стал известен состав дивизионов Лиги Наций УЕФА, которая стартует в сентябре 2018 года. Распределение по группам произошло на основании рейтинга сборных УЕФА. В дивизион А попали 12 команд, в дивизион В - 12, в дивизион С - 15, в дивизион D - 16.

Россия попала во второй по силе дивизион турнира вместе с Австрией, Уэльсом, Словакией, Швецией, Украиной, Ирландией, Боснией и Герцеговиной, Северной Ирландией, Данией, Чехией и Турцией. Эти команды будут разбиты на 4 группы по 3 и поборются за выход в первый дивизион.

Дата жеребьевки и окончательная ее процедура будут определены позже. Если УЕФА не отклонится от стандартной схемы, то команды внутри дивизионов будут разбиты на корзины. Тогда Россия попадет в 1-ю корзину дивизиона В и не сыграет с Австрией, Уэльсом и Словакией.

Команды дивизиона А разыграют новый кубок. Матчи группового турнира пройдут сентябре, октябре и ноябре 2018 года. Четыре лучшие сборные из каждой группы встретятся в финале в июне. Кроме того, итоговое положение команд в Лиге наций будет использовано для того, чтобы определить последних четырех участников Евро-2020. Плей-офф в каждом из дивизионов пройдет после завершения стандартного отборочного турнира.

Дивизион А

Корзина 1: Германия, Португалия, Бельгия, Испания;

Корзина 2: Франция, Англия, Швейцария, Италия;

Корзина 3: Польша, Исландия, Хорватия, Голландия.

Дивизион В

Корзина 1: Австрия, Уэльс, Россия, Словакия;

Корзина 2: Швеция, Украина, Ирландия, Босния и Герцеговина;

Корзина 3: Северная Ирландия, Дания, Чехия, Турция.

Дивизион С

Корзина 1: Венгрия, Румыния, Шотландия, Словения;

Корзина 2: Греция, Сербия, Албания, Норвегия;

Корзина 3: Черногория, Израиль, Болгария, Финляндия;

Корзина 4: Кипр, Эстония, Литва.

Дивизион D

Корзина 1: Азербайджан, Македония, Белоруссия, Грузия;

Корзина 2: Армения, Латвия, Фареры, Люксембург;

Корзина 3: Казахстан, Молдавия, Лихтенштейн, Мальта;

Корзина 4: Андорра, Косово, Сан-Марино, Гибралтар.

Отметим, Россия и Украина, а также Азербайджан и Армения будут разведены при жеребьевке. Рейтинг сборных УЕФА посчитан специализированным сайтом Football Seeding. Официально о составе дивизионов УЕФА объявит позже.