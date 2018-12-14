Россия сыграет с Бельгией в Брюсселе, а с Казахстаном - в Астане

Стали известны места проведения первых матчей отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с участием сборной России.

Команда откроет отбор 21 марта 2019 года игрой с Бельгией. Состоится встреча на стадионе имени короля Бодуэна в Брюсселе, начало - в 22.45 по московскому времени.

Три дня спустя, 24 марта, россияне проведут еще одну выездную встречу - с Казахстаном. Она пройдет на "Астана Арене" в Астане, начало - в 17.00 по Москве.

Первые домашние матчи в рамках отборочного турнира Евро-2020 сборная России сыграет летом. 8 июня команда Станислава Черчесова примет Сан-Марино, 11 июня - Кипр. Места проведения этих встреч станут известны позднее.