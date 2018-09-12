Ромелу Лукаку: "Позже объясню, почему решил завершить карьеру в сборной после Евро-2020"

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку подтвердил, что намерен завершить карьеру в национальной команде через два года. 25-летний форвард планирует сделать это после Евро-2020.

– Я уже ранее сказал об этом, – цитирует RTL Лукаку. – Все увидите, когда придет свое время. Я не буду играть за сборную десять лет. Но мне нравится проводить время вместе с товарищами по сборной. Я доволен тем, как мы играем. Позже объясню, почему я сказал, что закончу карьеру после Евро-2020. Мое личное решение менее важно, чем команда. Сейчас я рад помогать сборной, и это главное.