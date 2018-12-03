Роберто Манчини: "Жаль, что Балотелли разбазаривает свой талант"

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказал свое мнение о Марио Балотелли. После того, как специалист возглавил команду, форвард вернулся в сборную, но после матча Лиги наций с Польшей (1:1) больше не играл за нее.

- Жаль, что Балотелли так разбазаривает свой талант, - цитирует специалиста Football Italia. - Но я думаю, что он еще может дарить радость болельщикам своими голами. Надежда умирает последней. Надеюсь, что-то щелкнет у него в голове. Время летит быстро, ему нужно использовать свои шансы.

В текущем сезоне 28-летний итальянец провел девять матчей за "Ниццу" в чемпионате Франции и ни разу не забил.