Правительство РФ одобрило законопроект о безвизовом въезде гостей Евро-2020

Правительство РФ одобрило законопроект о безвизовом въезде в Россию зрителей чемпионата Европы-2020, сообщает официальный сайт кабинета министров. Проект в установленном порядке внесен в Госдуму.

Матчи Евро-2020 пройдут в 12 городах Европы, включая Санкт-Петербург.

Как и во время Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018, иностранцы смогут попасть на территорию РФ без визы, по паспорту болельщика (Fan ID). Кроме того, этот документ предоставит им право бесплатного проезда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в общественном транспорте.