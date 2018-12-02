Отборочный турнир Евро-2020: стал известен календарь игр сборной России

Стал известен календарь игр сборной России в отборочном турнире чемпионата Европы-2020 года. Первый матч пройдет 21 марта против сборной Бельгии в гостях. 19 ноября подопечные Станислава Черчесова проведут заключительную встречу в группе с Сан-Марино.

21 марта. Бельгия – Россия

24 марта. Казахстан – Россия

8 июня. Россия – Сан-Марино

11 июня. Россия – Кипр

6 сентября. Шотландия – Россия

9 сентября. Россия – Казахстан

10 октября. Россия – Шотландия

13 октября. Кипр – Россия

16 ноября. Россия – Бельгия

19 ноября. Сан-Марино – Россия