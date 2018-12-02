Отборочный турнир Евро-2020: стал известен календарь игр сборной России

Стал известен календарь игр сборной России в отборочном турнире чемпионата Европы-2020 года. Первый матч пройдет 21 марта против сборной Бельгии в гостях. 19 ноября подопечные Станислава Черчесова проведут заключительную встречу в группе с Сан-Марино.
21 марта. Бельгия – Россия
24 марта. Казахстан – Россия
8 июня. Россия – Сан-Марино
11 июня. Россия – Кипр
6 сентября. Шотландия – Россия
9 сентября. Россия – Казахстан
10 октября. Россия – Шотландия
13 октября. Кипр – Россия
16 ноября. Россия – Бельгия
19 ноября. Сан-Марино – Россия
КАЛЕНДАРЬ @UEFAEURO 📅– Сборная России (@TeamRussia) 2 декабря 2018 г.
21.03
Бельгия – Россия
24.03
Казахстан – Россия
8.06
Россия – Сан-Марино
11.06
Россия – Кипр
6.09
Шотландия – Россия
9.09
Россия – Казахстан
10.10
Россия – Шотландия
13.10
Кипр – Россия
16.11
Россия – Бельгия
19.11
Сан-Марино – Россия pic.twitter.com/lmHL9spFVL