03:49 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

Михаил Гершкович: "Сборной России вполне по силам занять и первое место в группе"

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Член исполкома РФС Михаил Гершкович отметил, что сборной России во время жеребьевки отборочного турнира Евро-2020 попались не самые сложные соперники. Россияне с марта по ноябрь сыграют с командами Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

- Сан-Марино - самая слабая из всей карликовых сборных, - приводят "Известия" слова Гершковича. - Россия обязана побеждать их оба раза. В целом у нас непростая, но и не самая сложная группа в квалификации к Евро. Сейчас у России боевой коллектив, который ставит перед собой высокие задачи. Думаю, нам вполне по силам занять и первое место в отборочной группе.

Дополнительная информация

https://iz.ru/819160/sevastian-terletckii-dmitrii-laru/gruppa-zhizni-zhrebii-byl-blagosklonen-k-rf-v-kvalifikatcii-evro-2020

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