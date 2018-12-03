Михаил Гершкович: "Сборной России вполне по силам занять и первое место в группе"

Член исполкома РФС Михаил Гершкович отметил, что сборной России во время жеребьевки отборочного турнира Евро-2020 попались не самые сложные соперники. Россияне с марта по ноябрь сыграют с командами Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

- Сан-Марино - самая слабая из всей карликовых сборных, - приводят "Известия" слова Гершковича. - Россия обязана побеждать их оба раза. В целом у нас непростая, но и не самая сложная группа в квалификации к Евро. Сейчас у России боевой коллектив, который ставит перед собой высокие задачи. Думаю, нам вполне по силам занять и первое место в отборочной группе.