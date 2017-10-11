Лига наций УЕФА: определись возможные соперники России

Официальный сайт УЕФА опубликовал состав лиг первого розыгрыша Лиги наций. Россия попала в лигу В.

Лига A: Германия, Португалия, Бельгия, Испания, Франция, Англия, Швейцария, Италия, Польша, Исландия, Хорватия, Голландия.

Участники будут разбиты на четыре группы по три сборных, в июне 2019 года четыре победителя сыграют по системе плей-офф. Четыре команды, которые финишируют на последних местах в своих группах, опустятся в Лигу В. Четыре лучших сборных из числа тех, кто не пробился на Евро-2020, разыграют одну путевку на чемпионат Европы.

Лига B: Австрия, Уэльс, Россия, Словакия, Швеция, Украина, Ирландия, Босния и Герцеговина, Северная Ирландия, Дания, Чехия, Турция.

Участники будут разбиты на четыре группы по три команды. Победители групп перейдут в лигу А следующего розыгрыша, обладатели последних мест – в лигу С. Четыре лучших сборных из числа тех, кто не пробился на Евро-2020, разыграют одну путевку на ЧЕ.

Лига C: Венгрия, Румыния, Шотландия, Словения, Греция, Сербия, Албания, Норвегия, Черногория, Израиль, Болгария, Финляндия, Кипр, Эстония, Литва.

Участники будут разбиты на одну группу из трех команд и три группы – по четыре команды. Победители групп перейдут в лигу В следующего розыгрыша, обладатели последних мест – в лигу D. Четыре лучших сборных из числа тех, кто не пробился на Евро-2020, разыграют одну путевку на ЧЕ.

Лига D: Азербайджан, Македония, Беларусь, Грузия, Армения, Латвия, Фарерские острова, Люксембург, Казахстан, Молдова, Лихтенштейн, Мальта, Андорра, Косово, Сан-Марино, Гибралтар.

Участники будут разбиты на четыре группы по четыре команды. Победители групп перейдут в лигу C следующего розыгрыша. Четыре лучших сборных из числа тех, кто не пробился на Евро-2020, разыграют одну путевку на ЧЕ.

Все 55 команд будут распределены по четырем лигам: A, B, C и D - в соответствии с их положением в рейтинге УЕФА для национальных сборных на конец Европейской квалификации ЧМ-2018. В лигу A попадут 12 команд с наивысшим рейтингом, 12 следующих - в лигу B, следующие 15 - в лигу C, а 16 последних - в лигу D.

Жеребьевка группового этапа пройдет 24 января 2018 года в Лозанне. Первый тур состоится с 6 по 8 сентября 2018 года, второй - с 9 по 11 сентября, третий - с 11 по 13 октября, четвертый - с 14 по 16 октября, пятый - с 15 по 17 ноября, шестой - с 18 по 20 ноября.

Отмечается, что Россия и Украина, а также Армения и Азербайджан не могут попасть в одну группу.

Жеребьевка финальной стадии пройдет в начале декабря 2018 года, а финальная стадия - с 5 по 9 июня. Жеребьевка стыковых матчей Евро-2020 состоится 22 ноября 2019 года, стыковые встречи - с 26 по 31 марта 2020 года. В группах с тремя командами матчи будут проводиться в четырех из шести туров.