14:28 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

Комиссия УЕФА в сентябре проверит объекты Петербурга для использования на Евро-2020


Комиссия УЕФА в сентябре посетит Санкт-Петербург, сообщает ТАСС со ссылкой на главу оргкомитета "Россия-2020" Алексея Сорокина. Комиссия примет решение об использовании инфраструктуры чемпионата мира-2018 на Евро-2020. В Санкт-Петербурге пройдут три игры группового турнира и четвертьфинал.

- Конкретика будет после посещения этого города комиссией УЕФА. Это будет уже в сентябре, и вот там будет предметно рассмотрено, что они хотели бы оставить, а что не будет востребовано. После этого визита будет ясность, - цитирует ТАСС Сорокина.

Евро-2020 пройдет в 13 городах 12 стран Европы.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/5462878

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