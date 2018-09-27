Комиссия УЕФА в октябре посетит Санкт-Петербург для подготовки к Евро-2020

Глава оргкомитета "Россия-2020" Алексей Сорокин сообщил, что в октябре комиссия УЕФА навестит Санкт-Петербург в рамках подготовки к чемпионату Европы. Евро-2020 пройдет в 12 городах, включая Санкт-Петербург. Российский город примет три игры группового турнира и четвертьфинал.

- Буквально две недели назад у нас была комиссия, мы готовимся к еще большей комиссии, она запланирована на октябрь, - цитирует ТАСС Сорокина. - В сентябре мы больше говорили о документах, о приведении их в порядок. Это связано с тем, что со времени подписания бумаг "Зенит" стал концессионером стадиона.

Следующий шаг - принятие поправок, чтобы наше законодательство соответствовало требованиям турнира. Идет планомерная работа, каких-то сложностей не видим ни мы, ни наши коллеги в УЕФА. Стадион абсолютно рабочий, все ключевые функции на местах, игры проводятся. Каких-то разногласий или вопросов к нам нет.