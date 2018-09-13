Кабмин обсудит безвизовый въезд в Россию болельщиков Евро-2020

Правительство России в четверг законопроект о безвизовом въезде в РФ зрителей чемпионата Европы-2020, сообщает "РИА Новости". Матчи турнира пройдут в 12 городах 11 стран Европы, в том числе четыре встречи пройдут в Санкт-Петербурге.

Из пояснительной записки к документу следует, что с учетом положительного опыта чемпионата мира по футболу и Кубка конфедераций-2017 предлагается предоставить зрителям Евро-2020 въезд в Россию без оформления виз по действительным документам, удостоверяющим личность, а волонтерам УЕФА – на основании обыкновенных гуманитарных виз.

Также отмечается, что зрителям чемпионата Европы предлагается предоставить право на бесплатный проезд в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области в городском и пригородном сообщении, городским наземным электрическим транспортом, железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по маршрутам УЕФА, метрополитеном с 0.00 дня проведения матча до 12.00 следующего дня.

"Цель законопроектов – создание правовых основ для комплексной реализации гарантий правительства России УЕФА и обеспечение проведения в России матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.