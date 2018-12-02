Главный тренер сборной Шотландии забыл фамилию Дзюбы

Главный тренер сборной Шотландии Алекс Маклиш прокомментировал итоги жеребьевки отборочного турнира Евро-2020. Шотландцы попали в одну группу с Россией. Говоря о российской команде, он не смог вспомнить фамилию капитана Артема Дзюбы. Видеоинтервью разместил в своем Твиттере тележурналист Тимур Журавель.

- Какая самая сильная сторона сборной России?

- У вас отличные футболисты. Черышев, когда вышел на замену в первой игре (на чемпионате мира), сделал разницу. Также большой высокий форвард... Как его?

- Дзюба.

- Дзюба! Он невероятен! Невероятен! А ваш тренер вдохновляет меня... Какой прорыв можно совершить со сборной. С нетерепением жду нашего матча.