22:38 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

Главный тренер сборной Шотландии забыл фамилию Дзюбы

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Главный тренер сборной Шотландии Алекс Маклиш прокомментировал итоги жеребьевки отборочного турнира Евро-2020. Шотландцы попали в одну группу с Россией. Говоря о российской команде, он не смог вспомнить фамилию капитана Артема Дзюбы. Видеоинтервью разместил в своем Твиттере тележурналист Тимур Журавель. 

- Какая самая сильная сторона сборной России?

- У вас отличные футболисты. Черышев, когда вышел на замену в первой игре (на чемпионате мира), сделал разницу.  Также большой высокий форвард... Как его? 

- Дзюба.

- Дзюба! Он невероятен! Невероятен! А ваш тренер вдохновляет меня... Какой прорыв можно совершить со сборной. С нетерепением жду нашего матча.

 

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Материалы сюжета: Чемпионат Европы-2020. Жеребьевка отборочного турнира
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