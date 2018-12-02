Главный тренер сборной Шотландии забыл фамилию Дзюбы

Главный тренер сборной Шотландии Алекс Маклиш прокомментировал итоги жеребьевки отборочного турнира Евро-2020. Шотландцы попали в одну группу с Россией. Говоря о российской команде, он не смог вспомнить фамилию капитана Артема Дзюбы. Видеоинтервью разместил в своем Твиттере тележурналист Тимур Журавель.
- Какая самая сильная сторона сборной России?
- У вас отличные футболисты. Черышев, когда вышел на замену в первой игре (на чемпионате мира), сделал разницу. Также большой высокий форвард... Как его?
- Дзюба.
- Дзюба! Он невероятен! Невероятен! А ваш тренер вдохновляет меня... Какой прорыв можно совершить со сборной. С нетерепением жду нашего матча.
тренер сборной Шотландии забыл фамилию нашего нападающего, но важные вещи все равно помнит.) pic.twitter.com/i0P7aQvaOF– ZhuraWell (@TimZhur) 2 декабря 2018 г.