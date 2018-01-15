Гиггз назначен главным тренером сборной Уэльса

Бывший полузащитник и капитан сборной Уэльса Райан Гиггз назначен на пост главного тренера валлийской национальной команды, информирует пресс-служба Футбольной ассоциации этой страны. Контракт с 44-летним специалистом рассчитан на четыре года.

Сборная Уэльса осталась без тренера после решения Криса Коулмана уйти в "Сандерленд". Под его руководством валлийцы завоевали бронзу Евро-2016, после чего не пробились на чемпионат мира-2018.

Гиггз всю карьеру футболиста провел в "Манчестер Юнайтед", в 2014 году руководил командой на правах играющего тренера после отставки Дэвида Мойеса. До 2016 года он входил в тренерский штаб сперва Мойеса, а затем Луи ван Гала.