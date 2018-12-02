Георгий Ярцев: "Не нужно быть знатоком, чтобы понять: нам досталась далеко не группа смерти"

Бывший главный тренер сборной России Георгий Ярцев прокомментировал "СЭ" результаты жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Российская команда выступит в группе I, где ее соперниками будут Бельгия, Шотландия, Кипр, Казахстан и Сан-Марино.

- Не нужно быть большим знатоком футбола в Европе, чтобы понять: нам досталась далеко не группа смерти, - сказал Ярцев. - Ясно, что фаворит - Бельгия, нынешний статус которой в расстановке сил на континенте обязывает ее бороться за титул.

Это молодая, интересная команда. Если не изменяет память, матчи с бельгийцами для нашей сборной складывались непросто и, к сожалению, далеко не всегда удачно. Шотландская команда, конечно, скромнее, но тоже не подарок - особенно дома. Не умоляя достоинств остальных сборных - Кипра, Казахстана и Сан-Марино - но если не обыгрывать их дома и на выезде, то кого тогда вообще обыгрывать? (Александр Львов)