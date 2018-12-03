Гарет Саутгейт: "Англия избежала встреч с очень серьезными командами"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт отметил, что соперники по отборочному турниру Евро-2020 будут хорошо мотивированы в играх с его командой. Англичане в группе А сыграют с Чехией, Болгарией, Черногорией и Косово.

- У нас сильные соперники, поэтому необходимо как следует подготовиться к каждому матчу и воплотить задуманное в жизнь на поле, - приводит пресс-служба УЕФА слова Саутгейта. - Очевидно, мы избежали встреч с некоторыми очень серьезными командами, так что сейчас следует все внимание уделить достойной подготовке.

Когда играешь с командами несколько скромнее, они очень мотивированы хорошо проявить себя в матчах с Англией, и атмосфера в гостях может быть очень горячей