Динияр Билялетдинов – о жеребьевке отборочного турнира Евро-2020: "Россия спокойно сыграет и спокойно выйдет из группы"

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов в разговоре с корреспондентом "СЭ" оценил результаты сегодняшней жеребьевки отборочного турнира Евро-2020.

Соперниками россиян по группе I стали Бельгия, Шотландия, Кипр, Казахстан и Сан-Марино. Матчи пройдут с марта по ноябрь 2019 года, в финальный этап чемпионата Европы попадут сборные, которые займут первые два места в группе.

– России повезло? – вопрос Билялетдинову.

– Нормальная, рабочая группа. Играть и выходить можно.

– Мы вправе требовать от сборной того, чтобы она обязательно дала результат в такой компании?

– Градус необходимо снизить. Думаю, тренерский штаб понимает какой футбол должна показывать команда, а лишнего давления не нужно. Спокойно выступят, спокойно выйдут. Если начнем будоражить сборную, то и нервозность в ее игре увеличится.

– Не опасаетесь, что можем недооценить соперников?

– Уже нет. В последнее время не вижу такого вообще. (Арман Мкртчян)