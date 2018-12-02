Динияр Билялетдинов – о жеребьевке отборочного турнира Евро-2020: "Россия спокойно сыграет и спокойно выйдет из группы"

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов в разговоре с корреспондентом "СЭ" оценил результаты сегодняшней жеребьевки отборочного турнира Евро-2020.
Соперниками россиян по группе I стали Бельгия, Шотландия, Кипр, Казахстан и Сан-Марино. Матчи пройдут с марта по ноябрь 2019 года, в финальный этап чемпионата Европы попадут сборные, которые займут первые два места в группе.
– России повезло? – вопрос Билялетдинову.
– Нормальная, рабочая группа. Играть и выходить можно.
– Мы вправе требовать от сборной того, чтобы она обязательно дала результат в такой компании?
– Градус необходимо снизить. Думаю, тренерский штаб понимает какой футбол должна показывать команда, а лишнего давления не нужно. Спокойно выступят, спокойно выйдут. Если начнем будоражить сборную, то и нервозность в ее игре увеличится.
– Не опасаетесь, что можем недооценить соперников?
– Уже нет. В последнее время не вижу такого вообще. (Арман Мкртчян)