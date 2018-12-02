Что самое главное для России в отборе Евро. Черчесов все объяснил репортеру УЕФА

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги жеребьевки отборочного этапа чемпионата Европы-2020.

"Реакция на жребий спокойная. Мы дождались тех команд, которые нам попались, и будем к ним готовиться. Бельгийцы - фавориты нашей группы, они не случайно находятся на первой строчке в рейтинге ФИФА. Будем к ним готовиться. Мы уже играли с этой командой на чемпионате мира-2014, в 2018-м они себя хорошо проявили.

Давно не следил за Шотландией, Кипром и Сан-Марино, так что, нужно хорошо изучить и другие команды. Ко всем соперникам надо готовиться серьезно", - сказал Черчесов в интервью официальному сайту УЕФА.

Сборная России сыграет в группе I с командами Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

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