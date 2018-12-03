Черчесов назвал условие, при котором Россия успешно пройдет отбор Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал жеребьевку отборочного турнира чемпионата Европы-2020 года и рассказал о футболистах за которыми пристально следит. Соперниками национальной команды по отборочной группе Евро будут Бельгия, Шотландия, Кипр, Казахстан и Сан-Марино.

– Жеребьевка ЧЕ-2020 выпала нормальная, – заявил Черчесов. – Необходимо, чтобы наши основные игроки были в хороших кондициях, тогда сборная России сможет показать хороший результат в отборе на ЧЕ-2020. Конечно, надо подтягивать новых игроков.