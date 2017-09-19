Брюссель могут исключить из числа хозяев Евро-2020

Брюссель может быть исключен из числа городов, принимающих чемпионат Европы-2020, сообщает Reuters. Организаторы не могут приступить к возведению стадиона турнира из-за того, что до сих пор не получили разрешение на строительство и сертификаты экологии.

Генсек Футбольной ассоциации Бельгии Коэн де Брабандер подчеркнул, что надежда на успешное решение проблем еще есть, но окончательное решение будет принимать УЕФА. По его прогнозам, разрешение на строительство будет получено в течение 150 дней, а стадион будет возводиться от 12 до 18 месяцев.

Напомним, что Евро-2020 впервые в истории пройдет в 13 городах из 12 стран Европы. Одним из них является Санкт-Петербург, где состоятся три игры группового турнира и четвертьфинал. Полуфиналы и финал пройдут в Лондоне на "Уэмбли".